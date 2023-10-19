Türkiye'de bu hafta siyah bant ve saygı duruşu var

Yayınlanma: 19.10.2023 - 08:31

Güncelleme: 19.10.2023 - 08:31

İsrail'in Filistin'e yönelik ağır saldırıları nedeniyle ülkemizde 3 günlük Milli yas ilan edilmesi sonrası TFF de harekete geçti.

Türkiye bu hafta profesyonel futbol müsabakalarında tüm takım ve futbolcuların takımlar siyah bant ile sahaya çıkacağı ifade edildi. Ayrıca maçlardan önce de saygı duruşunda bulunulacağı öğrenildi.