Türkiye'de de forma giyen Janis Timma hayatını kaybetti: İntihar notu dikkat çekti!
Önceki yıl Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka'da oynayan Letonyalı basketbolcu Janis Timma, intihar notu bırakarak hayatına son verdi.
2023-24 sezonunda Darüşşafaka forması giyen Letonyalı basketbolcu Janis Timma, intihar etti.
REN TV'nin haberine göre; Timma, Moskova'da ölü bulundu. Janis Timma'nın cansız bedeninin intihar notuyla birlikte beş katlı bir apartmanın girişinde bulunduğu belirtildi.
İNTİHAR NOTU DİKKAT ÇEKTİ
Timma'nın notunda "Anna'yı arayın" yazdığı haber detayında yer aldı.
İntihar notunda bahsi geçen Anna'nın, oyuncunun 2020 yılında evlendiği ve yakın dönemde boşandığı Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova olduğu belirtiliyor.
Uzun süredir Letonya Milli Takımı'nda da forma giyen Janis Timma; Baskonia, Olympiakos, Khimki ve UNIKS formalarıyla EuroLeague'de de boy göstermişti.
Etiketler: #Janis Timma #DArüşşafaka #intihar
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