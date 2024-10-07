Darüşşafaka'da Silas Melson sezonu kapattı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka Lassa, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Silas Melson'un sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını duyurdu.

Darüşşafaka'da Silas Melson sezonu kapattı!
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 22:56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un sezonu kapattığını açıkladı.

AŞİL TENDONUNDA YIRTIK

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyun kurucunun ligin ilk haftasındaki Aliağa Petkimspor müsabakasında sakatlandığı belirtildi. Maç sonrasında yapılan kontroller sonucunda Silas'ın aşil tendonunda bir yırtık tespit edildiği ve sporcunun sezonu kapattığı duyuruldu.

Geçen sezonu Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında geçiren ABD'li basketbolcu, sezon başında Darüşşafaka Lassa'ya transfer olmuştu.


Etiketler: #Silas Melson #Darüşşafaka Lassa #sakatlık

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