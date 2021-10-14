Yusuf Demir Türkiye Milli Takımı'nı seçme şansını kaybetti

14 Ekim 2021 Perşembe, 22:43

Rapid Wien'den Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olan Yusuf Demir, FIFA'nın bu konudaki kuralını aşması sebebiyle Türkiye Milli Takımı forması giyme şansı kalmadı.

Böylelikle tercihini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullandığı kesinleşen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, ilk olarak Avusturya formasıyla 28 Mart'ta maça çıkmıştı. Yusuf Demir'in salı günü oynanan Danimarka maçına kadar Türkiye'ye geçiş yapma hakkını koruyordu.

LİMİTİ AŞTI

Avusturya A Milli Takımı'nda Yusuf Demir bu milli arada deplasmanda Faroe Adaları'na karşı forma giyince, milli takım tercihini değiştirip Türkiye'de oynama hakkını kaybetti. Sadece iki dakika forma giydiği bu Dünya Kupası eleme maçı, Barcelonalı futbolcunun Avusturya'daki dördüncü resmi maçı oldu.

FIFA'NIN HAKKI ARTIK GEÇERSİZ

FIFA'nın yeni milli takım değiştirebilme hakkına göre; 21 yaşın altındaki bir oyuncu, ilk A Milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giyebilir. Eğer üç maçtan fazla oynarsa FIFA tarafından verilen bu hak geçersiz oluyor.

Yusuf Demir, Barcelona formasıyla bu sezon 4 La Liga ve bir kez de Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giydi.