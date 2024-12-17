Türkiye'ye dönüyor: Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:12

Güncelleme: 17.12.2024 - 15:12

Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ebrar Karakurt'un Türkiye'ye döneceği iddia edildi.

Eski voleybolcu Özlem Özçelik'in açıklamasına göre; kariyerini Rusya'da sürdüren Ebrar Karakurt, Sultanlar Ligi'nin devlerinden Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'da konuşan Özçelik, "Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek" ifadelerini kullandı.

'EVİMİ ÖZLEDİM' DEMİŞTİ

Ebrar Karakurt ise geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "İtalya’yı deneyimledim, Rusya’yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye’den sonra Amerika’yı da deneyimlemek isterim ama şu anda değil" şeklinde konuştu.