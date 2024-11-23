Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş yanıtı: 'Çocukluğumdan beri...'
Kariyerine Lokomotiv Kaliningrad'da devam eden Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Kariyerine Rusya'da devam eden Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad'dan takım arkadaşı Irina Voronkova ile katıldığı programda açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİM"
Türkiye, İtalya ve Rusya liglerinden sonra hangi ülkede oynamak istersin sorusuna Ebrar Karakurt, "İtalya'yı deneyimledim. Rusya'yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye'den sonra Amerika'yı da deneyimlemek isterim. Ama şu anda değil" dedi.
"BEŞİKTAŞ AŞKI ÇOCUKLUĞUMDAN GELİYOR"
'Galatasaray mı Fenerbahçe'ye mi destekliyorsun?' sorusuna 'Hayır, hayır, Beşiktaş' yanıtını verdi ve şöyle devam etti:
"Voronkova Galatasaraylı ben Beşiktaşlıyım. Onu sürekli zorbalıyorum (Gülerek). Beşiktaş aşkı çocukluğumdan geliyor. Değiştiremem. Başka takımı içim almıyor. Başka takımın da tribününe gittim sevmedim en çok Beşiktaş'ın tribünü sevdim. Çocukluğumdan beri hep Beşiktaşlıyım."
"MESSI Mİ, RONALDO MU?" SORUSUNA YANIT
Milli voleybolcu, "Messi mi Ronaldo mu?" sorusuna da, "Ronaldo" yanıtını verdi.
TÜRKİYE'DE VAKIFBANK VE THY'DE OYNADI
Karakurt, VakıfBank altyapısından yetişti. Milli voleybolcu daha öncesinde; Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank A takımı, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde forma giydi.
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