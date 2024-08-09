Turu Avusturya'ya bıraktı: Trabzon kayıp
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçında konuk ettiği Rapid Wien’e 1-0 yenildi. Bordo-Mavililer, 15 Ağustos’ta Avusturya’da rövanşa çıkacak.
Maç sonu bazı taraftarlar Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’yı istifaya davet etti.
Avcı, “Rövanşta daha iyi oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynadık ve kaybettik. Kaybetmeyebilirdik ama buradan çıkıp, toparlanıp, Sivas maçına döneceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Sivas maçında bunu tedavi etme fırsatımız var” dedi.
STAT: Papara Park (Trabzon)
HAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya),
VAR: B. Millot
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren (dk. 82 Barisic), Lundstram (dk. 73 Okay), Mendy, Visca, Ozan (dk. 60 Trezeguet), Cihan (dk. 73 Enis), Draguş (dk. 60 Nwakaeme)
RAPID WIEN: Hedl, Oswald (dk. 88 Vincze), Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson (dk. 68 Schaub), Burgstaller (dk. 88 Hofmann), Seidl, Beljo (dk. 68 Furkan Dursun)
GOL: Dk. 67 Grgic
SARI KART: Eren
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