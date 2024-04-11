Tuzlaspor'da Bekir İrtegün dönemi sona erdi!
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
TFF 1'inci Lig'de bitime 5 hafta kala averajla küme düşme hattının bir basamak üzerinde 15'inci sırada bulunan Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden istifa etti.
Yaptığı açıklama ile görevini bıraktığını duyuran Bekir İrtegün, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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