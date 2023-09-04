TVF Başkanı, Filenin Sultanları'nın yeni hedefini açıkladı!
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu sonrasında konuştu.
Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları şu şekilde:
"Dünya 1 numarası, Avrupa'nın şampiyonu. Sırada kaldı Olimpiyat. İnşallah orada da kürsüde yer alacağız, İstiklal Marşımızı her yerde söyleteceğiz, bayrağımızı dalgalandıracağız. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler. Bu muhteşem seyirciye özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız maç öncesi aradı, 'Şampiyonluk istiyorum' dedi. Maç sonrası aradı. Türkiye hak etti. Tadını çıkaralım, mutlu olalım, bir olalım, beraber olalım. Ülkemiz için her cephede savaşalım."
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