Eda Erdem Dündar'dan şampiyonluk açıklaması: 'İnanılmaz bir hikaye yazdık'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'ı mağlup ederek 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kupaya ulaştığı maçın ardından kaptan Eda Erdem Dündar açıklamalarda bulundu.
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyonluğun ardından Eda Erdem Dündar açıklamalarda bulundu.
Eda Erdem'in açıklamaları şu şekilde:
"İnanılmaz bir mücadele! Başardık! İnanılmaz! Çok iyi başladık, çok iyi devam ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'ni kazandık, sonra Avrupa şampiyonu olduk. İnanılmaz bir hikaye yazdık. Mutluyum, gururluyum! Bizi inanılmaz destekliyor halkımız, her yerden bize sevgi, destek geliyor. Bu inanılmaz!"
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!
- Danışman krizine ilk açıklama!
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası
- Ceylan Ertem’den Serdar Ortaç projesine sert sözler!