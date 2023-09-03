Eda Erdem Dündar'dan şampiyonluk açıklaması: 'İnanılmaz bir hikaye yazdık'

Yayınlanma: 03.09.2023 - 23:54

Güncelleme: 03.09.2023 - 23:54

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonluğun ardından Eda Erdem Dündar açıklamalarda bulundu.

Eda Erdem'in açıklamaları şu şekilde:

"İnanılmaz bir mücadele! Başardık! İnanılmaz! Çok iyi başladık, çok iyi devam ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'ni kazandık, sonra Avrupa şampiyonu olduk. İnanılmaz bir hikaye yazdık. Mutluyum, gururluyum! Bizi inanılmaz destekliyor halkımız, her yerden bize sevgi, destek geliyor. Bu inanılmaz!"