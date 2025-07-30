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TVF'den Simge Aköz için sakatlık açıklaması!

TVF'den Simge Aköz için sakatlık açıklaması!

30.07.2025 16:16:00
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TVF'den Simge Aköz için sakatlık açıklaması!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Simge Aköz'ün sakatlığı sebebiyle ameliyat olacağını açıkladı.

 Milli voleybolcu Simge Aköz'ün sağ el başparmağından ameliyat edileceği açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonunun sonunda sağ el başparmağında bağ yaralanması yaşayan milli voleybolcu Simge Aköz, değerlendirmeler sonucunda milli takımla FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) sürecini özel koruyucu ekipman eşliğinde sorunsuz bir şekilde tamamlamıştı.

SİMGE AKÖZ AMELİYAT OLACAK

Ancak düzenli kontrollerde ağrılarının arttığı tespit edilen Simge Aköz'ün tedavisinin cerrahi yöntemle sürdürülmesine, Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekibi ve TVF Sağlık Kurulunun ortak kararıyla karar verildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'deki kaptanı olan Simge Aköz'e geçmiş olsun dileklerini ileten TVF, sürecin başarıyla tamamlanmasını diledi.

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