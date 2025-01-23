Twente, Beşiktaş öncesi kazandı!
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Twente, 7. haftada Malmö'yü deplasmanda 3-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Twente, Malmö deplasmanına konuk oldu. Twente, Eleda'daki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan Sem Steijn, 61. dakikada penaltıdan Van Wolfswinkel ve 64. dakikada Gustaf Lagerbielke attı. Malmö'nün golleri 32. dakikada Lasser Berg Johnsen ve 79. dakikada Anders Christiansen'den geldi.
Bu sonucun ardından Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puana yükseldi. Malmö, 4 puanda kaldı.
Twente, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Malmö, Slavia Prag deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Twente #uefa avrupa ligi #Malmö
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