Twente, deplasmanda Utrecht'e mağlup oldu!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 15:39

Güncelleme: 01.09.2024 - 15:39

Hollanda Eredivisie Ligi 4.hafta maçında Utrecht ile Twente karşı karşıya geldi. Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Twente 11. dakikada Sam Lammers ile golü buldu. Utrecht bu gole 14. dakikada Jens Toornstra ve 52. dakikada eski Beşiktaşlı Can Bozdoğan ile karşılık verdi.

Bu sonuçla birlikte Utrecht, puanını 10'a çıkarırken Twente 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Utrecht, Ajax deplasmanına gidecek. Twente ise evinde Zwolle'yi ağırlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Hollanda temsilcisi Twente, Avrupa Ligi'nde 3 Ekim tarihinde Fenerbahçe ile, 30 Ocak'ta ise Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.