Twente, Naci Ünüvar'ı açıkladı!
Twente, Ajax'tan 21 yaşındaki Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı.
Twente, Ajax'tan Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce de Twente'te kiralık olarak forma giyen Naci Ünüvar, sezonun ilk yarısını kiralık olarak İspanyol ekibi Espanyol'da geçirmişti.
Espanyol'da bu sezon 4 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 asist yaptı.
Naci Ünüvar, 2022-20223 sezonunda da kiralık olarak Türkiye'de Trabzonspor forması giymişti.
Etiketler: #Twente #transfer #ajax #Naci Ünüvar
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