Tyson Fury, maçını izlemeye gelen aileden 4 kişinin öldüğünü açıkladı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 12:50

10 Ekim’de Las Vegas’ta oynanan WBC ağır sıklet boks maçında Britanyalı Tyson Fury, ABD’li rakibi Deontay Wilder’ı nakavt etmiş ve kemerini korumayı başarmıştı.

Maçtan önce yaşanan dramatik bir gerçek ortaya çıktı. Tyson Fury, yaptığı açıklama ile maçı izlemek için gelen bir ailenin araba kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Las Vegas'taki maçı izlemek için yola çıkan bir aileden trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Fury, yayınladığı videoda kazada hayatlarını kaybedenler için çok üzgün olduğunu ve her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi ve göz yaşlarını tutamadı.

Tyson Fury, "Cash ailesine ve Cosgrove ailesine acı kayıpları nedeniyle taziyelerimi göndermek istiyorum. Huzur içinde uyumalarını diliyorum." dedi.

Maç günü, 44 yaşındaki Johnny Cash, 19 yaşındaki oğlu Jonh Boy Cash ve 2 yeğeni aynı arabada hayatını kaybetti. 15 yaşındaki oğlu da halen yoğun bakımda bulunuyor.

Ayrıca hayatını kaybeden John'un amatör olarak boks yaptığı öğrenildi.

Dramatik olayı yaşayan aile, "Onları her zaman özleyeceğiz. Çok güzel insanlardı. Johnny içinde hiçbir kötülük olmayan biriydi. Oğlu John'un 6 haftalık bir bebeği vardı." açıklamasını yaptı.

Yaşanan trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın 26 Ekim'de başlayacağı belirtildi.