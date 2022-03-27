U17 Milli Takımı'nın, Galler'i farklı mağlup ettiği maçta Arda Güler yıldızlaştı
Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 7. Grup'ta Galler ile karşılaşan Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, rakibini 5-2'lik sonuçla mağlup ederken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler etkili oyunuyla dikkat çekti.
U17 Milli Takımımız UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında karşılaştığı Galler'i 5-2 yendi.
TSC Trate Gornja Radgona'da oynanan maçta Milli Takımımızın gollerini 9. dakika Halil Özdemir, 10. dakika Efe Kaan Sihlaroğlu, 33. dakika Arda Güler, 55 ve 86. dakikalarda Can Yılmaz Uzun atarken, Galler'in gollerini 17 ve 58. dakikalarda penaltı vuruşlarından Luke Harris kaydetti.
Grubumuzun diğer maçında ev sahibi Slovenya, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. U17 Milli Takımımız Elit Tur'daki son maçını 29 Mart Salı günü saat 17.00'de Slovenya ile oynayacak.
İlgili Haberler
- Abdürrahim Albayrak: Ben olsaydım Gedson Fernandes başka takıma gidebilir miydi?
- İspanya'dan Inaki Pena iddiası: Barcelona, takımda tutmak istiyor
- Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ilginç gaf! 'Ben yaşıyorum yahu!'
Video Haberler
- Pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda kamerada
- 4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu
- Rus birlikleri Lviv'de sanayi bölgesini vurdu
- İçinde yolcuların olduğu minibüs alev aldı
- Patronunu soyan kuaför yakalandı
- Gecekonduda başlayan yangın, yanındaki binalara sıçradı
- Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
- Yerde yatan yaralı atı belediye kurtardı
- Maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
- Annesi tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı