U17 Milli Takımı'nın, Galler'i farklı mağlup ettiği maçta Arda Güler yıldızlaştı

27 Mart 2022 Pazar, 12:07

U17 Milli Takımımız UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında karşılaştığı Galler'i 5-2 yendi.

TSC Trate Gornja Radgona'da oynanan maçta Milli Takımımızın gollerini 9. dakika Halil Özdemir, 10. dakika Efe Kaan Sihlaroğlu, 33. dakika Arda Güler, 55 ve 86. dakikalarda Can Yılmaz Uzun atarken, Galler'in gollerini 17 ve 58. dakikalarda penaltı vuruşlarından Luke Harris kaydetti.

Grubumuzun diğer maçında ev sahibi Slovenya, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. U17 Milli Takımımız Elit Tur'daki son maçını 29 Mart Salı günü saat 17.00'de Slovenya ile oynayacak.