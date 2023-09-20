U19 Kadın Milli Takımı, Estonya'yı geçti

Yayınlanma: 20.09.2023 - 20:41

Güncelleme: 20.09.2023 - 20:41

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-2 yendi.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 3 numaralı sahada gerçekleştirilen dostluk maçında Estonya, ilk yarıyı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında ay-yıldızlı ekip, İrem Tuana Şentürk'ün attığı golle eşitliği sağladı.

Maçın ilerleyen bölümlerinde Mine Yıldız'ın kaydettiği 2 golle üstünlüğü ele geçiren milliler, rakip takımın bulduğu ikinci golle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

İki takım, 23 Eylül Cumartesi günü aynı sahada bir kez daha karşılaşacak.