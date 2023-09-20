U19 Kadın Milli Takımı, Estonya'yı geçti

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 20:41
U19 Kadın Milli Takımı, Estonya'yı geçti
Abone Ol google-news

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-2 yendi.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 3 numaralı sahada gerçekleştirilen dostluk maçında Estonya, ilk yarıyı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında ay-yıldızlı ekip, İrem Tuana Şentürk'ün attığı golle eşitliği sağladı.

Maçın ilerleyen bölümlerinde Mine Yıldız'ın kaydettiği 2 golle üstünlüğü ele geçiren milliler, rakip takımın bulduğu ikinci golle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

İki takım, 23 Eylül Cumartesi günü aynı sahada bir kez daha karşılaşacak.


Player Alanı
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Altı Kadın Milli Futbol Takımı estonya hazırlık maçı

En Çok Okunan Haberler