U19 Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını aldı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 19:49

U19 Süper Lig'in son haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşma öncesinde kupasına kavuştu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen törende sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ile oyuncularına, kupa ve madalyalarını TFF İstanbul Bölge Müdürü Gür Onar ile TFF FGD İdari Koordinatörü Sertan Kıragası takdim etti.

Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek.