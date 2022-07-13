U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başladı
U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İsrail’i 3-1 mağlup etti.
İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, ilk maçında İsrail’i 24-26, 25-17, 25-11 ve 25-20’lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında TSİ 21.00’de Polonya ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu