UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası nefes kesti!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, 22 Haziran 2025 Pazar günü Sakarya’daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleşti. 24 ülkeden 71 elit sporcunun katıldığı organizasyon, Türkiye'nin bisiklet sporundaki konumunu pekiştirirken, Sakarya’yı uluslararası arenada bir kez daha öne çıkardı.

KADINLARDA SUKHOPALOVA, ERKEKLERDE LİNDH GÖKKUŞAĞI MAYOSU'NUN SAHİBİ OLDU

Zorlu parkurda kadınlar kategorisinde Ukraynalı Mariia Sukhopalova, erkeklerde ise İsveçli Edvin Lindh 2 dakika 26 saniye 65 saliselik dereceleriyle altın madalyanın sahibi oldu. Her iki sporcu da bisiklet dünyasının en prestijli sembollerinden biri olan Gökkuşağı Mayosu’nu giymeye hak kazandı.

Kadınlar kategorisinde Fransız Isaure Medde ikinci, Ukraynalı Maria Sherstiuk üçüncü olurken; erkeklerde Avusturyalı Theo Hauser ikinci, Brezilyalı Luiz HenriqueCocuzzi ise üçüncü sırada yer aldı.





BİNLERCE SEYİRCİ AYÇİÇEĞİ VADİSİ'NDE NEFESLERİ TUTTU

Organizasyon bu yıl 10 bini aşkın izleyiciyle kendi rekorunu kırdı. Avrupa’nın en modern ve kapsamlı bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, sporcular kadar seyircilerin de ilgi odağı oldu.

ALEMDAR: "SAKARYA, SPORUN VE SPORCUNUN ŞEHRİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün Sakarya tarihinde bir ilki daha yaşadık. Dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptık ve on binlerce hemşehrimizle bu gururu paylaştık. Farklı ülkelerde canlı yayınlanan bu organizasyon şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağladı. Bisiklet dostu uygulamalarımız ve örnek yatırımlarımızla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da spor şehirlerinden biri olmaya devam edeceğiz."

FESTİVAL HAVASINDA KAPANIŞ

Dev organizasyonun kapanış töreni, unutulmaz bir görsel şölene dönüştü. İlyas Yalçıntaş konseri, Birkan Polat’ın motosikletli akrobasi şovu ve sahne gösterileri ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Vadi tribünleri ve çevresi tamamen dolarken, binlerce kişi telefon ışıkları eşliğinde şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Ayrıca sahnede yapılan çekilişle 54 şanslı izleyiciye bisiklet hediye edildi. Hediyeleri Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Belediye Başkanı Yusuf Alemdar takdim etti.





TÜRKİYE'Yİ 24 SPORCU TEMSİL ETTİ

Şampiyonada Türkiye’yi 8’i kadın olmak üzere toplam 24 sporcu temsil etti. Zorlu eliminatör formatında kıyasıya mücadele eden sporcular, uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil etti.

CANLI YAYINLA 94 ÜLKEYE ULAŞILDI

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) resmi takviminde yer alan bu prestijli organizasyon, 94 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca izleyiciye ulaştı. Sakarya’nın hem spor hem de turizm potansiyeline dikkat çeken organizasyon, şehrin küresel tanıtımına büyük katkı sağladı.

SAKARYA: BİSİKLETİN MARKA ŞEHRİ

Bisiklet dostu altyapıları, vizyoner belediyecilik anlayışı ve uluslararası düzeydeki organizasyonlara ev sahipliğiyle Sakarya, “Bisikletin Marka Şehri” olma unvanını pekiştiriyor. UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası gibi üst düzey yarışlarla spor şehri kimliğini daha da güçlendiriyor. Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, sezon boyunca yeni organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Bu kapsamda, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları Ağustos ayında yine Sakarya’da düzenlenecek.