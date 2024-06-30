Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni transferi Anthony Nwakaeme'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 21:24
Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi!
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Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yıldız oyuncuya yıllık 1.575.000 milyon Euro garanti ücret, 500 bin Euro da imza parası ödeneceği ifade edildi.

İşte Trabzonspor'un o açıklaması:

''Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

TABZONSPOR PERFORMANSI

2018-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen 35 yaşındaki Nwakaeme, oynadığı 145 maçta 47 gol atıp 35 de asist yapmıştı. Nwakaeme, Trabzonspor'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.


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