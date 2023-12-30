Udinese, Bologna'ya şans tanımadı!
İtalya Serie A 18. hafta maçında Udinese, Bologna'yı 3-0 mağlup etti. Bologna, ligde 5 maç sonra kaybetti.
İtalya Serie A 18. hafta maçında Udinese ile Bologna karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçı Udinese 3-0 kazandı.
Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Roberto Pereyra, 48. dakikada Lorenzo Lucca ve 52. dakikada Martin Payero kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 6 maç aradan sonra kazanan Udinese, 17 puana yükseldi. Ligde 5 maç sonra kaybeden Bologna, 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Udinese, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Bologna, evinde Genoa'yı ağırlayacak.
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