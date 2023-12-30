Udinese, Bologna'ya şans tanımadı!

İtalya Serie A 18. hafta maçında Udinese, Bologna'yı 3-0 mağlup etti. Bologna, ligde 5 maç sonra kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 19:40
Udinese, Bologna'ya şans tanımadı!
Abone Ol google-news

İtalya Serie A 18. hafta maçında Udinese ile Bologna karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçı Udinese 3-0 kazandı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Roberto Pereyra, 48. dakikada Lorenzo Lucca ve 52. dakikada Martin Payero kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 6 maç aradan sonra kazanan Udinese, 17 puana yükseldi. Ligde 5 maç sonra kaybeden Bologna, 31 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Udinese, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Bologna, evinde Genoa'yı ağırlayacak.


udinese bologna seria a

En Çok Okunan Haberler