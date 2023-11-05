Udinese, Milan deplasmanından galibiyetle tanıştı!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 09:44

Güncelleme: 05.11.2023 - 09:44

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 62. dakikada penaltıdan Roberto Pereyra kaydetti.

MİLAN KENDİ EVİNDE KAYIP

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Udinese 10 puana yükselirken, Milan 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Lecce ile karşılaşırken, Udinese evinde Atalanta'yı konuk edecek.