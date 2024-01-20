Udinese - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında deplasmanda Udinese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:40
Udinese - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

UDİNESE - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA? 

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

UDİNESE - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Roma'yı 3-1 mağlup etmişti.

Udinese ise Fiorentina deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


milan udinese serie a canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lazio'dan Daichi Kamada yanıtı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lazio'dan Daichi Kamada yanıtı!
Galatasaraylı Lucas Torreira hayalindeki takımı açıkladı! 'Orada oynamak için ölüyorum'

Galatasaraylı Lucas Torreira hayalindeki takımı açıkladı! 'Orada oynamak için ölüyorum'
Galatasaray maçı öncesi... Trabzonspor'da 2 futbolcu kadro dışı kaldı!

Galatasaray maçı öncesi... Trabzonspor'da 2 futbolcu kadro dışı kaldı!

En Çok Okunan Haberler