Udinese - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında deplasmanda Udinese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.
UDİNESE - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
UDİNESE - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Roma'yı 3-1 mağlup etmişti.
Udinese ise Fiorentina deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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