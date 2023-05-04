Udinese - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Napoli, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında deplasmanda Udinese'ye konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:14
Udinese - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, deplasmanda Andrea Sottil'in takımı Udinese'ye konuk olacak.

UDINESE - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Dacia Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

UDINESE - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Lider Napoli, karşılaşmadan puan alması ihtimalinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Napoli, ligde oynadığı son maçta, kendi sahasında ağırladığı Salernitana ile 1-1 berabere kalmıştı.

Udinese ise Lecce deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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