Udinese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:16

Güncelleme: 14.04.2024 - 11:16

İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

UDINESE - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

UDINESE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Udinese, ligde oynadığı son maçta sahasında Inter'e 2-1 mağlup olmuştu.

Roma ise kendi sahasında ağırladığı Lazio karşılaşmasından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.