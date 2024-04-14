Udinese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, İtalya Serie A'nın 32. haftasında deplasmanda Udinese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:16
Udinese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

UDINESE - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

UDINESE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Udinese, ligde oynadığı son maçta sahasında Inter'e 2-1 mağlup olmuştu. 

Roma ise kendi sahasında ağırladığı Lazio karşılaşmasından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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