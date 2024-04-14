Udinese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, İtalya Serie A'nın 32. haftasında deplasmanda Udinese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.
UDINESE - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
UDINESE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Udinese, ligde oynadığı son maçta sahasında Inter'e 2-1 mağlup olmuştu.
Roma ise kendi sahasında ağırladığı Lazio karşılaşmasından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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