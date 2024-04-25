Udinese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında deplasmanda Udinese ile karşılaşacak. Evan N'Dicka'nın rahatsızlanması nedeniyle yarıda kalan mücadele TSİ 21:00'de kaldığı yerden devam edecek.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Fabio Cannavaro'nun ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.
UDİNESE - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
UDİNESE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
14 Nisan'da oynanan mücadele Roma'nın Fildişi Sahilli futbolcusu Evan N'Dicka'nın 72. dakikada rahatsızlanması nedeniyle yarıda kalmıştı.
Karşılaşma 1-1'lik skor ile 72. dakikadan devam edecek.
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