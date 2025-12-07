Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ueda 4 gol attı, Feyenoord farklı kazandı!

Ueda 4 gol attı, Feyenoord farklı kazandı!

7.12.2025 09:17:00
Güncellenme:
Ueda 4 gol attı, Feyenoord farklı kazandı!

Hollanda Eredivisie'nin 15. haftasında Feyenoord, Zwolle'yi 6-1 mağlup etti.

Hollanda Eredivisie'nin 15. haftasında Feyenoord, Zwolle'yi konuk etti.

De Kuip Stadion'da oynanan mücadeleyi Feyenoord 6-1 kazandı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri; 11, 20, 42 ve 55. dakikalarda Ayase Ueda(4), 37. dakikada Quentin Timber (P) ve 84'te Casper Tengstedt kaydetti. Zwolle'nin tek golünü 90+5'te Shola Shoretire attı.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, ligdeki puanını 34'e çıkarırken Zwolle ise 16 puanda kaldı.

Feyenoord, ligin gelecek haftasında Ajax deplasmanına gidecek. Fortuna Sittard ise Zwolle'ye konuk olacak.

