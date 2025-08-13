Feyenoord maçında sakatlanmıştı: Sofyan Amrabat ile Mert Müldür'ün son durumu belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 14:30:00
Feyenoord'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off bileti alan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile Mert Müldür'ün sakatlık durumu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek play-off turuna kaldı.

Sarı-lacivertli takımda Feyenoord ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Sofyan Amrabat ve Mert Müldür'ün sağlık durumları belli oldu.

Amrabat'ın MR'a girmesine gerek görülmediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığı bulunmadığı aktarıldı.

MERT MÜLDÜR İÇİN AMELİYAT İHTİMALİ

Feyenoord ile oynanan maçta omuzundan sakatlık yaşayan Mert Müldür ise ameliyat olabilir ve 3-4 ay sahalardan uzak kalabilir.

Fenerbahçe sağlık ekibi, Mert Müldür için karar aşamasında. Milli futbolcunun ya omzundaki sakatlık tedavi edilecek ya da ameliyat olacak.

Mert Müldür, ameliyat olursa 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

26 yaşındaki futbolcu, ameliyat olmazsa tedavi yapılacak ve bu şekilde sezona devam edecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #mert müldür #Sofyan Amrabat

