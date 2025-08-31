Feyenoord 10 kişi kalan Sparta Rotterdam'a acımadı!

Hollanda Ligi 4. hafta maçında Sparta Rotterdam ve Feyenoord karşı karşıya geldi.

Sparta Stadion'da oynanan karşılaşmada Feyenoord deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup etti.

Maçın 29. dakikasında konuk ekip, Jordan Bos'un golüyle 1-0 öne geçti.

ROTTERDAM 10 KİŞİ KALDI

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve bu skorla devreye gidildi.

Feyenoord, ikinci yarıya hızlı başladı ve 48. dakikada Ayase Ueda ile skoru 2-0 yaptı.

Sparta Rotterdam'da Bruno Martin Indi 49. dakikada kırmızı kart gördü.

Konuk takımda Ayase Ueda bir kez daha sahneye çıktı ve farkı üçe çıkardı.

Feyenoord, 90+3'te Quinten Timber'in golüyle kapanış golünü attı.

Maç bu skorla bitti ve Feyenoord, Hollanda Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup etti.