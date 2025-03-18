UEFA açıkladı: Türkiye - Macaristan maçının hakemi belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, perşembe günü İstanbul'da Macaristan'ı konuk edecek. UEFA, Türkiye-Macaristan maçında görev alacak hakemi açıkladı.

UEFA açıkladı: Türkiye - Macaristan maçının hakemi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 16:20

UEFA Uluslar B Ligi play-off ilk maçında A Milli Takım Rams Park'ta Macaristan'ı konuk edecek.

20 Mart Perşembe günü oynanak maç öncesinde UEFA, karşılaşmada görev yapacak hakemleri açıkladı.

SLOVAK HAKEM ATANDI

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye-Macaristan maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi Peter Kralovic olurken VAR'da Michal Ocenas ve AVAR'Da Martin Dohal görev yapacak. Karşılaşma 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım, rövanş maçında Macaristan'la deplasmanda 23 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Ivan Kruzliak #a milli futbol takımı #Macaristan #uefa uluslar ligi

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