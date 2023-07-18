UEFA açıkladı: Türkiye'den resmi final başvurusu!
UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerini düzenlemek için aday olduğunu açıkladı.
Türkiye, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçları için dikkat çeken bir hamle yaptı.
UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçlarını düzenlemek için teklif yaptığını açıkladı.
FİNAL İÇİN İSTANBUL ÖNERİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu şehir olarak İstanbul'u, stadyum olarak ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın statlarını önerdi.
Öte yandan, Almanya, Romanya, İskoçya, İsrail, Norveç ve İsviçre de finaller için UEFA'ya başvurdu.
Türkiye, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.
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