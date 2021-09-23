UEFA, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın ödülünü iki katına çıkardı
UEFA, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın ödülünü iki katına çıkardığını açıkladı.
UEFA, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın para ödülünü iki katına çıkardı.
Moldova'nın başkenti Kişinev'de toplanan UEFA İcra Kurulu, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın toplam para ödülüyle ilgili artışı onayladı.
İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı ve 16 ülkenin mücadelede edeceği şampiyonanın toplam para ödülü 16 milyon avroya yükseltildi. 2017 yılında Hollanda'da düzenlenen şampiyonada 8 milyon avro dağıtılmıştı.
Kurul, şampiyonaya futbolcu gönderen kulüplere 4,5 milyon avroluk destek verilmesini kararlaştırdı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Perşembe günü kar ve dolu geliyor!
- Sedat Peker'den yeni 'Erkam Yıldırım' paylaşımları
- AKP'li vekilden 2023 seçim fetvası
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- Yasemin Bozkurt’tan Gülben Ergen itirafı
- Reuters’tan çarpıcı Ali Erbaş analizi
- Adli emanette ne varsa satmış
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Kış ayları için 'dengeler bozulur' uyarısı
- TÜRGEV’e verilen yurt 'Barınamayan' öğrencilere