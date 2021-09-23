UEFA, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın ödülünü iki katına çıkardı

23 Eylül 2021 Perşembe, 13:53

UEFA, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın para ödülünü iki katına çıkardı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de toplanan UEFA İcra Kurulu, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın toplam para ödülüyle ilgili artışı onayladı.

İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı ve 16 ülkenin mücadelede edeceği şampiyonanın toplam para ödülü 16 milyon avroya yükseltildi. 2017 yılında Hollanda'da düzenlenen şampiyonada 8 milyon avro dağıtılmıştı.

Kurul, şampiyonaya futbolcu gönderen kulüplere 4,5 milyon avroluk destek verilmesini kararlaştırdı.



