UEFA ülke sıralamasında 17. sırada yer alıyoruz
Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülke sıralamasında son durum belli oldu.
Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından temsilcilerimiz toplamda 4 puan alırken Türkiye 17. sırada yer aldı.
Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında son yıllarda gelen kötü sonuçlarla 17. sıraya kadar geriledi.
Sıralamada geride kalan ülkeler, büyük turnuvalara direkt katılım sağlayamıyor. Bu sebeple UEFA Ülkeler Sıralaması'nda en az 15. sıraya yükselmemiz gerekiyor.
Bu hafta oynanan Avrupa maçlarında temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Galatasaray, evinde Lazio'yu ağırladı ve 1-0 galip geldi. Fenerbahçe ise deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.
4 PUAN SIRALAMADA YÜKSELMEMİZE YETERLİ DEĞİL
bu sonuçalrın ardından avrupa'da bu hafta 4 puan topladık ,.Alınan 4 puan sıralamada yükselmemize malesef yeterli değil.Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz.
İLK 15'E GİRMEMİZ ŞART
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'de bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız.İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız. İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:
İngiltere
İspanya
İtalya
Almanya
Portekiz
Fransa
Hollanda
Avusturya
İskoçya
Rusya
Ukrayna
Sırbistan
Belçika
İsviçre
Hırvatistan
Güney Kıbrıs
Çekya
Türkiye
İsveç
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