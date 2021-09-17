UEFA ülke sıralamasında 17. sırada yer alıyoruz

17 Eylül 2021 Cuma, 11:47

Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından temsilcilerimiz toplamda 4 puan alırken Türkiye 17. sırada yer aldı.

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında son yıllarda gelen kötü sonuçlarla 17. sıraya kadar geriledi.

Sıralamada geride kalan ülkeler, büyük turnuvalara direkt katılım sağlayamıyor. Bu sebeple UEFA Ülkeler Sıralaması'nda en az 15. sıraya yükselmemiz gerekiyor.

Bu hafta oynanan Avrupa maçlarında temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Galatasaray, evinde Lazio'yu ağırladı ve 1-0 galip geldi. Fenerbahçe ise deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.

4 PUAN SIRALAMADA YÜKSELMEMİZE YETERLİ DEĞİL

bu sonuçalrın ardından avrupa'da bu hafta 4 puan topladık ,.Alınan 4 puan sıralamada yükselmemize malesef yeterli değil.Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz.

İLK 15'E GİRMEMİZ ŞART

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'de bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız.İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız. İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

İngiltere

İspanya

İtalya

Almanya

Portekiz

Fransa

Hollanda

Avusturya

İskoçya

Rusya

Ukrayna

Sırbistan

Belçika

İsviçre

Hırvatistan

Güney Kıbrıs

Çekya

Türkiye

İsveç