UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde... Başakşehir'den kötü başlangıç!

Başakşehir, Konferans Ligi'nin ilk maçında Rapid Wien'e sahasında 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde... Başakşehir'den kötü başlangıç!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 19:35

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçında Rapid Wien ile sahasında karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Rapid Wien 2-1 kazandı.

Konuk ekip mücadelenin 43. dakikasında Louis Schaub ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, bu gole Krzysztof Piatek ile 45+2. dakikada cevap verdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Rapid Wien, 46. dakikada Louis Schaub ile yeniden öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

GOL İPTAL EDİLDİ

Konuk ekipte Beljo'nun 72. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Temsilcimiz Başakşehir, bu sonucun ardından Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başlamış oldu. Rapid Wien ise ilk maçında 3 puan aldı.

Grubun bir sonraki maçında Başakşehir, NK Celje deplasmanına gidecek. Rapid Wien ise Noah ile karşılaşacak.


Etiketler: #Başakşehir #Rapid Wien #UEFA Konferans Ligi

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