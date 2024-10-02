UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde... Başakşehir'den kötü başlangıç!
Başakşehir, Konferans Ligi'nin ilk maçında Rapid Wien'e sahasında 2-1 mağlup oldu.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçında Rapid Wien ile sahasında karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Rapid Wien 2-1 kazandı.
Konuk ekip mücadelenin 43. dakikasında Louis Schaub ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, bu gole Krzysztof Piatek ile 45+2. dakikada cevap verdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Rapid Wien, 46. dakikada Louis Schaub ile yeniden öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kaybetti.
GOL İPTAL EDİLDİ
Konuk ekipte Beljo'nun 72. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Temsilcimiz Başakşehir, bu sonucun ardından Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başlamış oldu. Rapid Wien ise ilk maçında 3 puan aldı.
Grubun bir sonraki maçında Başakşehir, NK Celje deplasmanına gidecek. Rapid Wien ise Noah ile karşılaşacak.
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