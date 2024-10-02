UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde... Başakşehir'den kötü başlangıç!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 19:35

Güncelleme: 02.10.2024 - 19:38

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçında Rapid Wien ile sahasında karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Rapid Wien 2-1 kazandı.

Konuk ekip mücadelenin 43. dakikasında Louis Schaub ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, bu gole Krzysztof Piatek ile 45+2. dakikada cevap verdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Rapid Wien, 46. dakikada Louis Schaub ile yeniden öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

GOL İPTAL EDİLDİ

Konuk ekipte Beljo'nun 72. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Temsilcimiz Başakşehir, bu sonucun ardından Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başlamış oldu. Rapid Wien ise ilk maçında 3 puan aldı.

Grubun bir sonraki maçında Başakşehir, NK Celje deplasmanına gidecek. Rapid Wien ise Noah ile karşılaşacak.