UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tobol, Vikingur Reykjavik ve Ballkani, 3. eleme turuna yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 23:38
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, üç maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, rakiplerini iki maç sonunda eleyen Tobol, Vikingur Reykjavik ve Ballkani, 3. eleme turuna kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lincoln (Cebelitarık)-Tobol (Kazakistan): 0-1 (0-2)

TNS (Galler)-Vikingur Reykjavik (İzlanda): 0-0 (0-2)

Ballkani (Kosova)-La Fiorita (San Marino): 6-0 (4-0)


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