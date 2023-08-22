UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde pay-off turu başlıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un ülkemizi temsil ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu maçları çarşamba günü başlayacak.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:04
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde pay-off turu başlıyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu çarşamba günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu ilk karşılaşmaları, 23 Ağustos Çarşamba ve 24 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI PERŞEMBE GÜNÜ

Bu sezon organizasyonda mücadele eden 3 Türk takımı da maçlarını perşembe günü oynayacak.

Beşiktaş, TSİ 20.00'de Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'e konuk olacak.

Aynı saatte başlayacak mücadelede Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımını ağırlayacak.

Yukatel Adana Demirspor ise TSİ 21.00'de Belçika kulübü Genk ile deplasmanda karşılaşacak.


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