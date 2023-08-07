UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oluyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turunu geçmeleri halinde karşılaşacakları muhtemel rakipleri belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.
Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)
Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)
Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)
Beşiktaş ve Adana Demirspor'un turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri;
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)
Club Brugge (Belçika) / KA Akureyri (İzlanda)
Slavia Prag (Çekya) / Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden Takım)
Olympiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) (Kaybeden takım)
AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)
Gent (Belçika) / Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (Güney Kıbrıs) / Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) / Partizan (Sırbistan)
Hajduk Split (Hırvatistan) / PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Viktoria Plzen (Çekya) / Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (Norveç) / Pyunik (Ermenistan)
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