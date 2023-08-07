UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turunu geçmeleri halinde karşılaşacakları muhtemel rakipleri belli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:26
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oluyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.

Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde;

Osasuna (İspanya)

Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)

Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)

Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)

APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)

Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)

FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)

Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)

Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)

Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)

Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)

Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)

Beşiktaş ve Adana Demirspor'un turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri;

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Lille (Fransa)

Aston Villa (İngiltere)

Fiorentina (İtalya)

Club Brugge (Belçika) / KA Akureyri (İzlanda)

Slavia Prag (Çekya) / Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden Takım)

Olympiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) (Kaybeden takım)

AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)

Gent (Belçika) / Pogon Szczecin (Polonya)

Aris (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)

Omonoia (Güney Kıbrıs) / Midtjylland (Danimarka)

Sabah (Azerbaycan) / Partizan (Sırbistan)

Hajduk Split (Hırvatistan) / PAOK (Yunanistan)

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Viktoria Plzen (Çekya) / Gzira United (Malta)

Bodo-Glimt (Norveç) / Pyunik (Ermenistan)


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