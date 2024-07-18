UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda... Trabzonspor'un rakibi belli oldu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla eşleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 20:19
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda... Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
Abone Ol google-news

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Slovakya temsilcisi Ruzomberok oldu.

1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak takımı, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi.

Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.


trabzonspor haberleri MBK Ruzomberok haberleri avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi kararı: Resmen açıklandı...

Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi kararı: Resmen açıklandı...
Trabzonspor'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha!

Trabzonspor'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha!
Olcay Şahan'dan Beşiktaş ve Trabzonspor benzetmesi!

Olcay Şahan'dan Beşiktaş ve Trabzonspor benzetmesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler