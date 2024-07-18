UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda... Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla eşleşti.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Slovakya temsilcisi Ruzomberok oldu.
1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak takımı, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi.
Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.
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