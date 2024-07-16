Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi kararı: Resmen açıklandı...

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:28

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:28

Trabzonspor, Thomas Meunier'in ardından Mountassir Lahtimi ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mountassir Lahtimi arasındaki 18.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

Geçen sezon Fas ekibi Wydad Casablanca'ya kiralanan Lahtimi, 39 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.