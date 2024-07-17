Trabzonspor'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 30 yaşındaki Yunan oyuncu Dimitrios Kourbelis ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır."
6 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili forma altında 6 maçta sahaya çıktı.
Kourbelis, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirmişti.
Bordo-mavili takımda daha önce Belçikalı oyuncu Thomas Meunier ve Faslı futbolcu Montasser Lahtimi ile yollar ayrılmıştı.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
- Yöneticilik teklifini neden reddetti?
- FIFA kokartlı hakemden emeklilik kararı!
- Trabzonspor'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha!
- Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması!
- Karaman'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
- Galatasaraylı oyuncudan rakiplerine gönderme!
- Real Madrid'den Luka Modric kararı!
- Red Bull Yağlı Direk coşkusu eğlenceli anlara sahne oldu
- FIFA'dan Arjantin açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- 'Görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı tespit edildi'
- Genel Kurul ertelendi