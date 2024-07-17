Trabzonspor'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:17

Güncelleme: 17.07.2024 - 16:17

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır."

6 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili forma altında 6 maçta sahaya çıktı.

Kourbelis, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirmişti.

Bordo-mavili takımda daha önce Belçikalı oyuncu Thomas Meunier ve Faslı futbolcu Montasser Lahtimi ile yollar ayrılmıştı.