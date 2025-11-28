Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta sona erdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta sona erdi!

28.11.2025 09:28:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta sona erdi!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı

Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı.

Roma, milli oyuncu Zeki Çelik'in forma giydiği mücadelede Midtjylland'ı 2-1 yendi. Karşılaşmada 78 dakika görev yapan Zeki Çelik, ilk golün pasını verdi. İlk 4 haftayı kayıpsız geçen Midtjylland, ilk mağlubiyetini yaşadı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Dinamo Zagreb'i 4-0'lık skorla geçti.

Porto ise milli futbolcu Deniz Gül'ün 67 dakika sahada kaldığı maçta Nice'i 3-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1

Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre): 2-1

Porto (Portekiz) - Nice (Fransa): 3-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya): 0-0

Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 1-3

Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0

PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya): 3-2

Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4

Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6

Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1

Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1

İlgili Konular: #fenerbahçe #roma #uefa avrupa ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Ferencvaros’la 1-1 berabere kaldı: Fırsat kaçırdı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Ferencvaros’la 1-1 berabere kaldı: Fırsat kaçırdı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Ferencvaros’la 1-1 berabere kaldı. Nesyri’nin kaçırdığı pozisyonlar ve genç savunmacı Yiğit Efe’nin sakatlığı dikkat çekti.
Braga'dan Avrupa Ligi'nde 3'te 3
Braga'dan Avrupa Ligi'nde 3'te 3 Braga, sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı da mağlup ederek Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta sona erdi
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta sona erdi Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta tamamlandı.