UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Finale İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuvada çeyrek final, yarı final ve finaldeki muhtemel eşleşmeler de belli oldu.

AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde sonraki turların maç takvimi ise şöyle:

Çeyrek final: 9-16 Nisan

Yarı final: 30 Nisan-7 Mayıs

Final: 20 Mayıs

SON 16 EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Genk-Freiburg

Bologna-Roma

Ferencvaros-Braga

Stuttgart-Porto

Panathinaikos-Real Betis

Nottingham Forest-Midtjylland

Celta Vigo-Lyon

Lille-Aston Villa

Çeyrek finaldeki muhtemel eşleşmeler şöyle:

Ferencvaros-Braga / Panathinaikos-Real Betis

Genk-Freiburg / Celta Vigo-Lyon

Stuttgart-Porto / Nottingham Forest-Midtjylland

Bologna-Roma / Lille-Aston Villa

FİNAL İSTANBUL'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun finali İstanbul'da oynanacak. Avrupa Ligi'ne Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde final, 20 Mayıs 2026 'da gerçekleştirilecek.

Tüpraş Stadyumu daha önce Liverpool ile Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapmıştı.