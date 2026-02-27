UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Finale İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuvada çeyrek final, yarı final ve finaldeki muhtemel eşleşmeler de belli oldu.
AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart'ta oynanacak.
Avrupa Ligi'nde sonraki turların maç takvimi ise şöyle:
Çeyrek final: 9-16 Nisan
Yarı final: 30 Nisan-7 Mayıs
Final: 20 Mayıs
SON 16 EŞLEŞMELERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Genk-Freiburg
Bologna-Roma
Ferencvaros-Braga
Stuttgart-Porto
Panathinaikos-Real Betis
Nottingham Forest-Midtjylland
Celta Vigo-Lyon
Lille-Aston Villa
Çeyrek finaldeki muhtemel eşleşmeler şöyle:
Ferencvaros-Braga / Panathinaikos-Real Betis
Genk-Freiburg / Celta Vigo-Lyon
Stuttgart-Porto / Nottingham Forest-Midtjylland
Bologna-Roma / Lille-Aston Villa
FİNAL İSTANBUL'DA
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun finali İstanbul'da oynanacak. Avrupa Ligi'ne Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde final, 20 Mayıs 2026 'da gerçekleştirilecek.
Tüpraş Stadyumu daha önce Liverpool ile Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapmıştı.