UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar toplamda 8 farklı rakiple karşılaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde yeni formata göre lig aşaması kura çekimi 30 Ağustos 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek 2024/25 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Kura çekiminin uefa.tv ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
KURA ÇEKİMİNDE YENİ SİSTEM
UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.
Birinciden başlayıp dördüncü torbaya doğru devam edecek kura çekiminde takımlar, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.
Yeni sistem, ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterlerini gözetecek şekilde, eşleşmelerin herhangi bir çakışma yaşanmadan gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak.
Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Takvimde çakışma yaşanmaması amacıyla müsabaka tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos'ta ilan edilecek.
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