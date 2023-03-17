UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleşti.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester United - Sevilla
Juventus - Sporting Lizbon
Bayer Leverkusen - U.S. Gilloise
Feyenoord - Roma
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Juventus/Sporting Lizbon - Manchester United/Sevilla
Feyenoord/Roma - Bayer Leverkusen/U.S. Gilloise
ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL TARİHLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk maçları ise 11 Mayıs'ta oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
FİNAL MACARİSTAN'DA
2022/23 Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'nin 65.000 kapasiteli Puskas Arena Stadı'nda oynanacak.
Finali kazanan ekip, kendi yerel liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek.
Önceki yıl oynanan finalde ise Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İspanya'nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda İskoç temsilcisi Rangers'ı penaltılarda mağlup ederek kupaya uzanmıştı.
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