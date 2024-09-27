UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanan 9 karşılaşma ile son buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:16

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Fenerbahçe sahasında Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Malmö - Ranger: 0-2

Braga - Maccabi Tel Aviv: 2-1

Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3 

FCSB - Rigas Skola: 4-1

Lyon - Olympiakos: 2-0

Roma - Athletic Bilbao: 1-1

Tottenham - Karabağ: 3-0


Etiketler: #uefa avrupa ligi #fenerbahçe #beşiktaş

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