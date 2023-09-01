UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi gerçekleştirildi.
İŞTE EŞLEŞMELER:
A GRUBU:
West Ham
Olympiakos
Freiburg
TSC Backa Topola
B GRUBU:
Ajax
Marsilya
Brighton & Hove Albion
AEK Athens
C GRUBU:
Rangers
Real Betis
Sparta Prag
Aris Limassol
D GRUBU:
Atalanta
Sporting Lizbon
Sturm Graz
Rakow
E GRUBU:
Liverpool
LASK Linz
Union SG
Toulouse
F GRUBU:
Villarreal
Rennes
Maccabi Haifa
Panathinaikos
G GRUBU:
Roma
Slavia Prag
Sheriff
Servette
H GRUBU:
Leverkusen
Karabağ
Molde
Hacken
Player Alanı
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