UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:51
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi gerçekleştirildi.

İŞTE EŞLEŞMELER:

A GRUBU:

West Ham

Olympiakos

Freiburg

TSC Backa Topola

B GRUBU: 

Ajax

Marsilya

Brighton & Hove Albion

AEK Athens

C GRUBU:

Rangers

Real Betis

Sparta Prag

Aris Limassol

D GRUBU: 

Atalanta

Sporting Lizbon

Sturm Graz

Rakow

E GRUBU:

Liverpool

LASK Linz

Union SG

Toulouse

F GRUBU:

Villarreal

Rennes

Maccabi Haifa

Panathinaikos

G GRUBU:

Roma

Slavia Prag

Sheriff

Servette

H GRUBU:

Leverkusen

Karabağ

Molde

Hacken


Player Alanı
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