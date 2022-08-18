UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, Malmö'ye boyun eğdi!
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Malmö'ye 3-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö ile temsilcimiz Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Eleda Stadion'da oynanan maçı ev sahibi Malmö, 3-1'lik skorla kazandı.
Malmö, 18. dakikada Muhammed Zeidan'ın golüyle öne geçti. Temsilcimiz bu gole 30. dakikada Leke James ile yanıt verdi. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Christiansen'in frikik golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Niklas Moisander, 68. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 25 Ağustos'ta Sivas'ta oynanacak. Turu geçen taraf grup aşamasına yükselecek.
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