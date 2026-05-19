UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Ligi finali için İstanbul'da

19.05.2026 17:22:00
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Aston Villa - Freiburg arasında oynanacak Avrupa Ligi finali için İstanbul'a geldi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Avrupa Ligi'nin finali öncesi bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek gala yemeğine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Aleksander Ceferin'i İstanbul Havalimanı'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşıladı. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş, karşılamada yer aldı.

Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren UEFA Başkanı Ceferin, İstanbul'da oynanan unutulmaz finallere yakışır bir maç beklediğini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi finali, Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Avrupa Ligi yarı finalinde gol atmıştı: Arda Güler'den Demir Ege Tıknaz paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında Braga, Demir Ege Tıknaz'ın da gol attığı maçta Freiburg'u 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den paylaşım geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli oluyor: Emery, 5. zaferin, Schuster ise ilkin peşinde UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın oynanacak Aston Villa-Freiburg maçı rekor kırmak isteyen teknik direktör Unai Emery ile "siftah yapmanın" hayalini kuran Julian Schuster'i karşı karşıya getirecek.
İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinin adı belli oldu! UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Freiburg, evinde Braga'yı 3-1 yenip toplamda 4-3'le; Aston Villa ise Nottingham Forest'ı 4-0 mağlup edip toplamda 4-1'le eleyerek finale yükseldi. Final 20 Mayıs'ta İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.