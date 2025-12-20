Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA'dan Galatasaray'a ceza!

20.12.2025 15:47:00
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın sahasında Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçla ilgili olarak ceza verdi.

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalardan dolayı çeşitli cezalar verildi.

1 MAÇ MEN EDİLDİ 

25 Kasım'da İstanbul'da sarı-kırmızılıların Union Saint-Gilloise ile olan maçında sportmenliğe aykırı davranıştan dolayı Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, UEFA müsabakalarından bir maç men edildi.

PARA CEZALARI KESİLDİ

Aynı karşılaşmada takımın uygunsuz davranışı gerekçesiyle 18 bin Euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin Euro olmak üzere kulübe para cezaları kesildi.

Sarı kırmızılıların 5 Kasım'da deplasmanda Ajax ile karşılaştığı maçta taraftarının meşale yakmasından dolayı ise 5 bin 250 Euro cezaya hükmedildi.

Kulübe kesilen toplam para cezası 33 bin 250 Euro oldu.

